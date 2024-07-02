«Торпедо» объявило о возвращении в клуб полузащитника Нетфуллина

«Торпедо» объявило о возвращении в клуб 31-летнего полузащитника Равиля Нетфуллина.

Нетфуллин выступал за «автозаводцев» с 2020-го по июнь 2023 года. В сезоне-2021/22 футболист вместе с командой стал обладателем золотых медалей первой лиги. В общей сложности хавбек принял участие в 107 матчах «Торпедо», в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

В минувшем сезоне Нетфуллин играл за «Химки» и являлся капитаном подмосковной команды.

«Торпедо» расположилось на десятом месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги в прошлом сезоне, набрав 47 очков за 34 тура.