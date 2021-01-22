«Торпедо» объявило о подписании полузащитника Шкофлека

Полузащитник Жиги Шкофлек стал игроком «Торпедо», сообщается на официальном сайте команды.

Контракт 26-летнего словенца с клубом рассчитан до лета 2023 года. В команде он будет выступать под 18-м номером.

С 2019 года футболист играл в «Оренбурге». В сезоне-2020/21 хавбек провел 16 матчей, забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу.

«Сегодня я подписал долгосрочный контракт с «Торпедо». Это клуб с великой историей, преданными болельщиками и большими планами. Сразу хочу сказать, что моя цель — помочь команде выйти в Премьер-Лигу уже в этом году и играть там долго», — сказал Шкофлек.

«Торпедо» в 26 матчах ФНЛ набрал 53 балла и расположился на 4-м месте в турнирной таблице.