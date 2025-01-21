«Торпедо» объявило о переходе колумбийца Гузмана

Колумбийский полузащитник Ейсон Гузман стал игроком «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист будет выступать за черно-белых под 10-м номером.

Гузман с января 2023 года выступал за колумбийский «Депортес Толима». Он провел в команде 94 матча, забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2,8 миллиона евро.