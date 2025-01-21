«Торпедо» объявило о переходе колумбийца Гузмана
Колумбийский полузащитник Ейсон Гузман стал игроком «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.
26-летний футболист будет выступать за черно-белых под 10-м номером.
Гузман с января 2023 года выступал за колумбийский «Депортес Толима». Он провел в команде 94 матча, забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2,8 миллиона евро.
Источник: ФК «Торпедо» (Москва)
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|10
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|37
|
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|
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|
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|4
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|
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|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
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|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
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|Г
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
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|2
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|18
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