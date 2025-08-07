«Торпедо» объявило о переходе форварда Бакича

«Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Душаном Бакичем.

26-летний черногорец в прошлом сезоне играл за минское «Динамо». В 12 играх он забил 1 гол.

Ранее он выступал за «Будучность», «Энергетик-БГУ», «Омонию», «Легион» и «Кармиотиссу».