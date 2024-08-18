«Торпедо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча первой лиги

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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» в матче 6-го тура первой лиги — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Лужники».

За победителей голы забили Аршак Корян и Ираклий Манелов. У гостей отличился Максим Петров.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.