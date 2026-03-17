«Торпедо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча ФНЛ

«Нефтехимик» проиграл «Торпедо» в гостевом матче 24-го тура Первой лиги — 0:3.

У хозяев забитыми голами отметились Владислав Шитов, Садыг Багиев и Дмитрий Цыпченко.

«Нефтехимик» с 31 очком после 23 игр располагается на девятом месте в таблице Первой лиги. У «Торпедо» после 24 встреч 27 очков и 14-е место.

В следующем туре «Нефтехимик» 22 марта сыграет в гостях с «Соколом». «Торпедо» 23 марта встретится на выезде с «Челябинском».

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