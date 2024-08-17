«Торпедо» одержало волевую победу над «Нефтехимиком» в день 100-летия клуба

«Торпедо» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграло вничью с «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

На гол Максима Петрова хозяева ответили точными ударами Аршака Коряна и Ираклия Манелова. На 90+1-й минуте встречи на поле появился форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко, который объявил, что завершит карьеру после этой игры. Матч прошел в столетие футбольного клуба «Торпедо».

В другом матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аланией» — 0:0.

После этого матча «Торпедо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. «Нефтехимик» с 10 очками — на пятой строчке.