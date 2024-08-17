«Торпедо» одержало волевую победу над «Нефтехимиком» в день 100-летия клуба
«Торпедо» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграло вничью с «Нефтехимиком» со счетом 2:1.
На гол Максима Петрова хозяева ответили точными ударами Аршака Коряна и Ираклия Манелова. На 90+1-й минуте встречи на поле появился форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко, который объявил, что завершит карьеру после этой игры. Матч прошел в столетие футбольного клуба «Торпедо».
В другом матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аланией» — 0:0.
После этого матча «Торпедо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. «Нефтехимик» с 10 очками — на пятой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|6-2
|14
|
2
|Торпедо
|6
|3
|3
|0
|10-4
|12
|
3
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
4
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|5-3
|10
|
5
|Нефтехимик
|6
|3
|1
|2
|8-8
|10
|
6
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
7
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
8
|Родина
|6
|2
|3
|1
|4-3
|9
|
9
|Алания
|6
|2
|2
|2
|4-2
|8
|
10
|КАМАЗ
|6
|2
|1
|3
|6-5
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
12
|Балтика
|6
|1
|4
|1
|5-5
|7
|
13
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|6
|1
|1
|4
|2-12
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|6
|0
|2
|4
|1-7
|2
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|0 : 0
|17.08
|17:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|3 : 0
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|0 : 0
|17.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|2 : 1
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|18:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|
|
Станислав Библик
Чайка
|2
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|3
|
|
Данила Янов
Чайка
|3
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0