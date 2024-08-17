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Сегодня, 21:27

«Торпедо» одержало волевую победу над «Нефтехимиком» в день 100-летия клуба

Сергей Разин
корреспондент
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«Торпедо» в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги дома сыграло вничью с «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

На гол Максима Петрова хозяева ответили точными ударами Аршака Коряна и Ираклия Манелова. На 90+1-й минуте встречи на поле появился форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко, который объявил, что завершит карьеру после этой игры. Матч прошел в столетие футбольного клуба «Торпедо».

В другом матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Аланией» — 0:0.

После этого матча «Торпедо» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка. «Нефтехимик» с 10 очками — на пятой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
17 авг, 19:24. Лужники (Москва)
Торпедо М
2:1
Нефтехимик

Игорь Лебеденко
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
1
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КАМАЗ дома обыграл «СКА-Хабаровск»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
3
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
7
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
10
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
11
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
12
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
13
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 0 : 0
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 3 : 0
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 0 : 0
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 2 : 1
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
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