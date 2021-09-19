Дубль Султонова принес «Торпедо» победу над «Оренбургом»
«Торпедо» обыграло «Оренбург» (2:1) в матче 12-го тура Олимп ФНЛ.
В составе победителей дубль сделал Мухаммад Султонов. У гостей отличился Юрий Ковалев.
«Торпедо» набрало 28 очков и занимает первое место. У «Оренбурга» 25 очков и вторая позиция.
ФНЛ
12-й тур
«Торпедо» (Москва) — «Оренбург» — 2:1 (1:0)
Голы: Султонов, 10 (1:0). Султонов, 81 (2:0). Ковалев, 85 (2:1).
«Торпедо»: Ботнарь, Евдокимов, Самсонов (Каплиенко, 66), Кожемякин, Темников, Нетфуллин, Енин (Рязанцев, 90), Кравчук, Султонов (Адаев, 89), Лебеденко (Полубояринов, 65), Калмыков.
«Оренбург»: Кеняйкин, Стаматов (Эктов, 80), Малых, Гойкович, Ойеволе, Аюпов, Ковалев, Капленко, Миронов (Бреев, 80), Фамейе, Диалло (Титков, 59).
Предупреждения: Темников, 29. Малых, 39. Ковалев, 64. Енин, 79. Фамейе, 87.
Удаление: Кожемякин, 88.
Судья: Москалев.
19 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0)
Гол: Шоркин, 74.
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Аюкин (Игнатенко, 80), Бевеев, Тесленко, Абазов (Зубаиров, 85), Свежов, Гаглоев, Воронин, Кириллов (Калугин, 71), Мусаев (Османов, 71).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Галиулин (Нурисов, 59), Хубаев (Бердников, 45), Денисов, Юшин (Котик, 68), Емельянов (Мршуля, 90+2), Москвичев, Уридия (Данилин, 67).
Предупреждения: Хубаев, 33. Денисов, 53. Свежов, 61. Котик, 76. Москвичев, 90+3. Бердников, 90+3.
Судья: Матюнин (Москва).
19 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ»
«Краснодар-2" — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (1:0)
Голы: Кутовой, 44 (1:0). Кутовой, 58 (2:0).
Нереализованный пенальти: Манелов, 61 (вратарь)
«Краснодар-2»: Ещенко, Исаенко, Бородин, Иванов, Манелов (Сергеев, 86), Якимов, Мацукатов, Рейхмен (Стрельник, 76), С.Е.Волков (Пивоваров, 66), Апеков (Воротников, 66), Кутовой.
«Акрон»: С.А.Волков, Зуев (Нестеров, 46), Сагуткин, Килин, Савичев, Песегов, Чудин, Азаров (Гойло, 57), Ефремов (Бабаев, 73), Марухин (Газданов, 46), Базелюк (Гираев, 63).
Предупреждения: Иванов, 13. Якимов, 19. Нестеров, 60. Песегов, 78. Стрельник, 80. Гираев, 83. Мацукатов, 89.
Удаление: С.А.Волков, 55.
Судья: Буланов (Саранск).
19 сентября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 424 зрителя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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