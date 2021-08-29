«Торпедо» забило 7 голов в ворота липецкого «Металлурга»
«Торпедо» с неприличным счетом обыграло липецкий «Металлург» в матче 8-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Московский клуб разгромил соперника со счетом 7:1.
Хет-трик оформил нападающий Амур Калмыков.
ФНЛ
8-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Металлург Лп» (Липецк) — 7:1 (5:1)
Голы: Арустамян, 10 (0:1). Евдокимов, 17 (1:1). Калмыков, 23 (2:1). Султонов, 35 (3:1). Калмыков, 41 (4:1). Лебеденко, 45+1 (5:1). Калмыков, 47 (6:1). Маркин, 83 — с пенальти (7:1).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов (Кожемякин, 65), Темников, Померко, Енин (Рязанцев, 64), Кравчук (Нетфуллин, 65), Султонов, Лебеденко (Полубояринов, 65), Калмыков (Маркин, 70).
«Металлург Лп» (Липецк): Кобзев, Титов, Фролов (Белов, 46), Редькович, Сазонов, Шаповалов (Глебов, 76), Войдель, Поярков, Завезен (Иванников, 65), Арустамян, Кутьин (Костюков, 76).
Предупреждения: Арустамян, 20. Войдель, 62. Редькович, 72.
Судья: Соколов (Воронеж).
29 августа. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Факел» (Воронеж) — 2:1 (0:1)
Голы: Мендель, 42 (0:1). Янушковский, 62 (1:1). Воронин, 76 (2:1).
КАМАЗ (Набережные Челны): Баклов, Морозов, Куликов, Абазов, Тесленко, Бевеев (Аюкин, 80), Свежов (Евсеев, 90+1), Гаглоев (Игнатенко, 86), Калугин, Воронин (Кириллов, 87), Янушковский (Османов, 80).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Дашаев, Смирнов, Черов, Магаль, Шепилов (Кулишев, 78), Мендель, Акбашев, Максимов, Аппаев (Разборов, 78).
Предупреждения: Куликов, 14. Свежов, 27. Акбашев, 68. Янушковский, 71. Калугин, 74. Гаглоев, 84. Брызгалов, 86. Османов, 90.
Судья: Турбин (Дмитров).
29 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Оренбург» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0)
Гол: Бреев, 30.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Стаматов (Титков, 75), Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Бреев, Миронов (Прудников, 75), Корян (Ойеволе, 90+1), Диалло (Шаболин, 63).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Ситдиков, Котов (Чичерин, 86), Ширяев, Шоркин, Хубаев, Денисов, Емельянов, Москвичев (Дворецков, 73), Котик, Уридия (Юшин, 66).
Предупреждения: Миронов, 33. Аюпов, 51. Котик, 78. Хубаев, 90+1.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
29 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 654 зрителя.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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