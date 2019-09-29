«Торпедо» Игнашевича проиграло впервые с июля

Московское «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича проиграло «Нефтехимику» в матче 15-го тура первенства Олимп — ФНЛ. Единственный гол на 81-й минуте встречи забил полузащитник команды из Нижнекамска Илья Петров.

Отметим, что это первое поражение «Торпедо» с июля и всего второе в сезоне. Команда лидирует в ФНЛ с 37 очками.

«Нефтехимик» — 8-я строчка и 23 балла.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Петров, 81.

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Куликов, Уридия (Мичуренков, 89), Макаров, Петров (Кайков, 90), Ситдиков, Хубаев, Галиулин (П. Шадрин, 68).

«Торпедо»: Кеняйкин, Багаев, Шоркин, Самсонов, Шишкин, Галоян (Самошников, 46), Орехов (Калугин, 73), Магаль, Рязанцев (Шустиков, 65), Максимов (Лебеденко, 46), Сергеев (Татаринов, 73).

Предупреждения: Ситдиков, 30. Семенов, 41. Самошников, 58. Шустиков, 80.

Судья: Панин (Дмитров).

29 сентября. Казань. Стадион «Рубин».

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