«Торпедо» Игнашевича проиграло впервые с июля
Московское «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича проиграло «Нефтехимику» в матче 15-го тура первенства Олимп — ФНЛ. Единственный гол на 81-й минуте встречи забил полузащитник команды из Нижнекамска Илья Петров.
Отметим, что это первое поражение «Торпедо» с июля и всего второе в сезоне. Команда лидирует в ФНЛ с 37 очками.
«Нефтехимик» — 8-я строчка и 23 балла.
Олимп — ФНЛ
15-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Петров, 81.
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Куликов, Уридия (Мичуренков, 89), Макаров, Петров (Кайков, 90), Ситдиков, Хубаев, Галиулин (П. Шадрин, 68).
«Торпедо»: Кеняйкин, Багаев, Шоркин, Самсонов, Шишкин, Галоян (Самошников, 46), Орехов (Калугин, 73), Магаль, Рязанцев (Шустиков, 65), Максимов (Лебеденко, 46), Сергеев (Татаринов, 73).
Предупреждения: Ситдиков, 30. Семенов, 41. Самошников, 58. Шустиков, 80.
Судья: Панин (Дмитров).
29 сентября. Казань. Стадион «Рубин».
ФНЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/?from=header-main-menu