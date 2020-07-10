Названы стадионы, на которых «Торпедо» и «Чайка» будут проводить домашние матчи
10 июля 2020, 16:15
В пятницу, 10 июля, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором было принято решение разрешить «Торпедо» и «Чайке» проводить матчи на стадионах третьей категории разряда А. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Московский клуб будет выступать на арене «Спортивный городок». Команда, которую тренирует Сергей Игнашевич, сыграет на этом стадионе в Олимп-ФНЛ и Кубке страны.
Для «Чайки» разрешили принимать участие в играх на арене «Стадион им. И.П. Чайка».
В сезоне-2019/20 «Торпедо» заняло четвертое место в ФНЛ. Турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Чайка» — 10-я строчка и 38 баллов.
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