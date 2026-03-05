«Торпедо» готовит сюрпризы к 8 марта

Торпедовцы приготовили приятные сувениры от клуба всем девушкам-болельщицам в честь Международного женского дня на дерби с «Родиной», сообщает пресс-служба черно-белых. Помимо этого, клуб организует ряд мероприятий в рамках матчдэй, а сама игра носит для соперников принципиальный характер как противоборство команд из одного города.

Встреча 23-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Родина» состоится в воскресенье, 8 марта, на «Арене Химки». Она начнется в 16.00 мск, а вход для зрителей откроется в 14.30.