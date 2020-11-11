«Торпедо» обыграло «Факел» и вышло на третье место в ФНЛ

«Торпедо» победило «Факел» (4:1) в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей забивали Игорь Лебеденко, Равиль Нефтуллин, Амур Калмыков и Андрей Евдокимов. У гостей забил Андрей Никитин.

«Торпедо» набрало 43 очка и вышло на третье место. У «Факела» 19 очков и 17-я позиция.

Олимп-ФНЛ

21-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Факел» (Воронеж) — 4:1 (1:0)

Голы: Лебеденко, 42 (1:0). Нетфуллин, 53 (2:0). Калмыков, 60 (3:0). Никитин, 68 (3:1). Евдокимов, 70 (4:1).

«Торпедо»: Ботнарь, Евдокимов, Шоркин, Самсонов, Дворецков (Лях, 66), Рязанцев (Берковский, 84), Магаль, Нетфуллин, Адаев (Гордюшенко, 75), Калмыков (Баланюк, 72), Лебеденко (Кертанов, 62).

«Факел»: Саутин, Почивалин (Акбашев, 46), Брызгалов, Зайцев, Пейчинович, Никитин (Петрусев, 77), Дроздов (Мазуров, 63), Замалиев, Мастерной, Разборов (Смирнов, 71), Максимов (Земсков, 46).

Предупреждения: Адаев, 25. Максимов, 41. Лях, 90+4.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

11 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».