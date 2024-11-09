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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — «Енисей»: смотреть матч первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» проведет матч с «Енисеем» в 18-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Торпедо» проведет матч с «Енисеем» в 18-м туре первой лиги в субботу, 9 ноября. Игру принимает «Арена Химки», время начала — 17.00.

Матч «Торпедо» — «Енисей» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии подписки на сервис).

Ключевые события игры «Торпедо» — «Енисей» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
09 нояб, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Енисей

«Торпедо» после 17 туров с 33 очками занимало 1-е место в турнирной таблице, «Енисей» с 23 очкам шел на 8-й строчке.

В рамках первой лиги соперники встречались 14 раз. У черно-белых 6 побед, еще по 4 матча закончились вничью и победами красно-синих.

ФК Енисей
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
5
 Урал 17 7 6 4 23-17 27
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 17 4 9 4 16-16 21
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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8.11 19:00
Ротор – Сочи
 1 : 1
9.11 15:00
Алания – Арсенал
 - : -
9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 - : -
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 - : -
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 - : -
10.11 15:00
Шинник – Урал
 - : -
10.11 17:00
Тюмень – Черноморец
 - : -
10.11 19:30
Родина – Чайка
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
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Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
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 15 1 4
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