«Динамо» Махачкала проиграло «Торпедо» в первом матче под руководством Бердыева

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«Торпедо» на своем поле обыграло махачкалинское «Динамо» в первом туре первой лиги — 2:0.

На 32-й минуте черно-белых вывел вперед Роман Юзепчук, а две минуты спустя преимущество московского клуба удвоил Игорь Лебеденко.

Игра стала дебютной для Курбана Бердыева, который в июле возглавил махачкалинский клуб.