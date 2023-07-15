«Динамо» Махачкала проиграло «Торпедо» в первом матче под руководством Бердыева
«Торпедо» на своем поле обыграло махачкалинское «Динамо» в первом туре первой лиги — 2:0.
На 32-й минуте черно-белых вывел вперед Роман Юзепчук, а две минуты спустя преимущество московского клуба удвоил Игорь Лебеденко.
Игра стала дебютной для Курбана Бердыева, который в июле возглавил махачкалинский клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|15.07
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мх
|2 : 0
|16.07
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|16.07
|17:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|16.07
|18:00
|
Арсенал – Ленинградец
|- : -
|16.07
|18:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|16.07
|18:00
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|16.07
|18:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|17.07
|17:00
|
Тюмень – Химки
|- : -
|17.07
|19:30
|
Черноморец – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Игорь Лебеденко
Торпедо М
|1
|
|
Роман Юзепчук
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Егор Бабурин
Торпедо М
|1
|0
|1
|
|
Никита Калугин
Торпедо М
|1
|0
|1
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