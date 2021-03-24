«Торпедо» обыграло «Чертаново» в первом матче после назначения Бородюка

«Торпедо» победило «Чертаново» (3:0) в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ. Для торпедовцев это был первый матч после назначения главным тренером Александра Бородюка. Он сменил на этой должности Сергея Игнашевича.

В составе победителей дубль сделал Филипп Дворецков, еще один мяч забил Александр Каплиенко. «Торпедо» набрало 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Чертаново» на 19-м месте — 25 очков.

Олимп-ФНЛ

32-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Дворецков, 20 (1:0). Дворецков, 59 (2:0). Каплиенко, 89 (3:0).

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Прошкин (Каплиенко, 54), Евдокимов, Рязанцев (Лях, 82), Нетфуллин, Магаль, Дворецков (Кравчук, 72), Лебеденко (Кертанов, 76), Калмыков (Баланюк, 88).

«Чертаново»: Абаев, Кутин, Бартасевич, Алексеев, Рудковский (Молчанов, 64), Тюменцев (Сулейманов, 28), Герчиков, Завезен, Молтенинов (Гудков, 83), Канищев (Соколов, 72), Пиняев (Левин, 62).

Предупреждения: Молтенинов, 27. Евдокимов, 36. Самсонов, 46.

Удаление: Алексеев, 80.

Судья: Соколов (Воронеж).

24 марта. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».