«Торпедо» — «Черноморец»: видеообзор матча первой лиги

Читать «СЭ» в

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

Счет на 56-й минуте открыл форвард москвичей Александр Чупаев. Три минуты спустя гости отыгрались благодаря голу Егора Иванова.