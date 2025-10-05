«Торпедо» и «Черноморец» сыграют в 13-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

05 октября, 16:00. Арена Химки (Химки)

Следить за ключевыми событиями встречи «Торпедо» — «Черноморец» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 12-ти туров ФНЛ клуб из Москвы набрал девять очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Новороссийская команда с 12-ю баллами идет на 12-й строчке.

