«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

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«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 56-й минуте открыл форвард москвичей Александр Чупаев. Три минуты спустя гости отыгрались благодаря голу Егора Иванова.

«Торпедо» (13 очков) занимает третье место в первой лиге. «Черноморец» (7) идет 13-м в турнирной таблице.