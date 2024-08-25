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Сегодня, 18:56

«Торпедо» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 56-й минуте открыл форвард москвичей Александр Чупаев. Три минуты спустя гости отыгрались благодаря голу Егора Иванова.

«Торпедо» (13 очков) занимает третье место в первой лиге. «Черноморец» (7) идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
25 авг, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:1
Черноморец Н

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 4 3 0 6-2 15
2
 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
 Торпедо 7 3 4 0 11-5 13
4
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
5
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
6
 Сочи 7 3 1 3 10-10 10
7
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
8
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
9
 Чайка 6 2 3 1 10-7 9
10
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
11
 Алания 7 2 2 3 4-3 8
12
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
13
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
14
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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Тюмень – Арсенал
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 1 : 0
24.08 18:00
Нефтехимик – Урал
 1 : 1
25.08 12:00
Уфа – Сочи
 3 : 4
25.08 17:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
25.08 19:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
25.08 19:00
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 - : -
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