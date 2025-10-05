Футбол
Сегодня, 17:59

«Черноморец» на выезде разгромил «Торпедо»

«Черноморец» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 13-го тура Первой лиги — 4:1.

У гостей дважды забил Саид Алиев, по одному голу у Ильи Родионова и Олега Николаева. Единственный мяч хозяев на счету Александра Ломакина.

«Черноморец» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 15 очками. «Торпедо» идет на предпоследней, 17-й строчке с 9 очками.

В следующем туре «Черноморец» сыграет на выезде с «Ротором», а «Торпедо» встретится в гостях с тульским «Арсеналом».

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.
05 октября, 16:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:4
Черноморец

  • Сергей

    О, мля, ссыкло проснулось, то за саратов, терерь за новороссийск, жду в москве ушлепок и ссыкло!!!!!!! а то только тявкать умеешь, а как за слова отвечать только голову в песок и жопу кверху, поборник однополых браков одним словом :)

    05.10.2025

  • Сергей

    иди нахер, мне интересно что теперь футбольные ушлебки будут петь после выпуска Соболева, и ты вместе с ними, гандон! новороссийск в ЖОПЕ так и будет, а мы в след сезоне вернемся с триумфом в вышку! а тв продолжай сосать БУЙ "мертворожденный кусок ГОВНА"!!!!!!!!

    05.10.2025

  • дави свиней

    Кострома , Челябинск , что делают, скоро в РПЛ

    05.10.2025

  • Иванова Кира

    Василенко понял, что Торпедо это...потеря репутации, и дождался приглашения от Факела. А Парфёнову по ходу пофиг, нужна работа в Москве))

    05.10.2025

  • N V

    Черноморец, Черноморец, Черноморец - МОЛОДЦЫ! Долой эрзац-торпедо, долой торпедо-лужники! Закрыть этот Сарай навсегда!

    05.10.2025

  • Иванова Кира

    Многие смеялись над Черноморцем и над тем что они взяли Вадика Евсеева, тот же дед козлосайгак спринтусин)) Однако Черноморец берёт очки и вышел из опасной зоны. После прихода Евсеева. ЧЕРНОМОРЕЦ 05 октября Торпедо-Черноморец 1-4 29 сентября Черноморец 1:0 КАМАЗ 24 сентября Астрахань 0:2 Черноморец 21 сентября СКА-Хабаровск 1:0 Черноморец 15 сентября Черноморец 4:1 Чайка 07 сентября Черноморец 3:2 Уфа Такой результативности позавидуют и Факел и Урал. Проиграли только в Хабаре, но это немудрено, те сегодня Шинник обыграли 3-1, играя в 8 утра по нашему времени.

    05.10.2025

    • «Нефтехимик» — «Ротор»: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 13 8 4 1 21-12 28
    2
    		 Факел 13 8 3 2 12-8 27
    3
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 13 5 5 3 19-13 20
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 СКА-Хаб. 13 5 4 4 15-14 19
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 Шинник 13 4 5 4 10-10 17
    11
    		 Черноморец 13 4 3 6 18-17 15
    12
    		 Арсенал 13 3 6 4 18-16 15
    13
    		 Волга 13 3 3 7 13-23 12
    14
    		 Уфа 13 2 6 5 13-14 12
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 13 2 3 8 8-20 9
    17
    		 Сокол 13 1 6 6 6-14 9
    18
    		 Чайка 13 1 5 7 9-26 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 0 : 0
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 2 : 1
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 0 : 0
    5.10 08:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 3 : 1
    5.10 13:00
    Сокол – Арсенал
    		 1 : 1
    5.10 16:00
    Торпедо – Черноморец
    		 1 : 4
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 7
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 7 1 1
    Вся статистика

