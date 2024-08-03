«Торпедо» — «Чайка»: видеообзор матча

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Чайкой» в четвертом туре Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Чайка» (8 очков) занимает второе место в первой лиге после 4 матчей. «Торпедо» (8) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет третьим.