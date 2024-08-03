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Сегодня, 16:56

Гол Червякова от бровки не помог «Торпедо» победить «Чайку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Чайкой» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 32-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Святослав Кожедуб. «Торпедо» отыгралось через две минуты — ударом от бровки забил Руслан Червяков.

«Чайка» (8 очков) занимает второе место в первой лиге после 4-х матчей. «Торпедо» (8) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет третьим.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 4-й тур
03 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:1
Чайка

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
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Источник: Гбамбле вернули к тренировкам в «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 3-0 9
2
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
3
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
4
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
5
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
6
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
7
 Нефтехимик 3 2 0 1 5-5 6
8
 Балтика 4 1 3 0 4-2 6
9
 Ротор 3 1 1 1 2-2 4
10
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
11
 Тюмень 4 1 1 2 4-6 4
12
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
13
 Черноморец 4 1 0 3 4-7 3
14
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
15
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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2.08 17:30
Уфа – Тюмень
 2 : 2
2.08 20:00
Балтика – Черноморец
 2 : 0
3.08 15:00
Торпедо – Чайка
 1 : 1
3.08 16:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
3.08 16:00
Урал – Сокол
 - : -
4.08 17:30
Шинник – Сочи
 - : -
4.08 18:00
Нефтехимик – Ротор
 - : -
4.08 20:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
5.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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Нефтехимик

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Торпедо М

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 3 1 0
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