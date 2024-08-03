Гол Червякова от бровки не помог «Торпедо» победить «Чайку»

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Чайкой» в матче 4-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 32-й минуте с пенальти открыл форвард гостей Святослав Кожедуб. «Торпедо» отыгралось через две минуты — ударом от бровки забил Руслан Червяков.

«Чайка» (8 очков) занимает второе место в первой лиге после 4-х матчей. «Торпедо» (8) уступает сопернику по дополнительным показателям и идет третьим.