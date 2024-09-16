«Торпедо» обыграло «Балтику» в матче первой лиги
Московское «Торпедо» дома одержало победу над «Балтикой» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
Счет в матче ударом с пенальти открыл полузащитник автозаводцев Равиль Нетфуллин в концовке первого тайма. После перерыва форвард «Балтики» Виталий Лисакович сравнял счет, но хозяев снова вывел вперед нападающий Максим Максимов.
«Торпедо» с 20 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, «Балтика» — на 4-й строчке (16 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|10
|5
|5
|0
|16-8
|20
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14-10
|14
|
7
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
10
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.09
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|0 : 2
|14.09
|18:00
|
Черноморец – Енисей
|2 : 1
|14.09
|19:00
|
Сочи – Ротор
|0 : 0
|15.09
|12:00
|
Уфа – Родина
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|15.09
|15:00
|
Тюмень – Сокол
|0 : 1
|15.09
|18:00
|
Чайка – Шинник
|2 : 2
|16.09
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 0
|16.09
|19:30
|
Торпедо – Балтика
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0
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