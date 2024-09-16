«Торпедо» обыграло «Балтику» в матче первой лиги

Московское «Торпедо» дома одержало победу над «Балтикой» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Счет в матче ударом с пенальти открыл полузащитник автозаводцев Равиль Нетфуллин в концовке первого тайма. После перерыва форвард «Балтики» Виталий Лисакович сравнял счет, но хозяев снова вывел вперед нападающий Максим Максимов.

«Торпедо» с 20 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, «Балтика» — на 4-й строчке (16 очков).