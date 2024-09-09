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Сегодня, 17:15

«Торпедо» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» и «Арсенал» встретятся в матче лидеров первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Торпедо» сыграет с «Арсеналом» в матче 9-го тура первой лиги в понедельник, 9 сентября. Игра на «Арене Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Торпедо» и «Арсенала» можно смотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Игру также покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до матча, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Торпедо» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
09 сент, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Арсенал Т

«Арсенал» набрал 18 очков в восьми турах и делит первое место с «Уралом», у «Торпедо» — 16. Оружейники и автозаводцы еще не проигрывали в этом сезоне.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
2
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
5
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
6
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
7
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
8
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
9
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
10
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
11
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 11:30
Урал – Ротор
 1 : 1
7.09 15:00
Шинник – Уфа
 2 : 0
7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
7.09 17:30
КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
9.09 20:00
Родина – Сокол
 - : -
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 - : -
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
И К Ж
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 7 1 1
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 4 1 0
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