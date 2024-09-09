«Торпедо» сыграет с «Арсеналом» в матче 9-го тура первой лиги в понедельник, 9 сентября. Игра на «Арене Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Торпедо» и «Арсенала» можно смотреть в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте». Игру также покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до матча, будет также доступна на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Торпедо» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Арсенал» набрал 18 очков в восьми турах и делит первое место с «Уралом», у «Торпедо» — 16. Оружейники и автозаводцы еще не проигрывали в этом сезоне.