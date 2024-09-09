«Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом» в домашнем матче

«Торпедо» дома сыграло вничью с «Арсеналом» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

До 42-й минуты встречи счет в игре был 2:1 в пользу тульского клуба — голы «Арсенала» забили Артем Попов и Сергей Ткачев, у московской команды отличился Аршак Корян. В концовке первого тайма «Торпедо» сравняло счет благодаря автоголу Алексея Бердникова.

«Арсенал» с 19 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. У «Торпедо» 17 баллов и третья строчка.

В следующем туре клуб из Москвы сыграет против «Балтики», а туляки встретятся с «Уралом». Обе игры пройдут 16 сентября.