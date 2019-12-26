«Торпедо» арендовал форварда «Спартака-2» Руденко
17:01
Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведет вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды, информирует пресс-служба клуба.
20-летний воспитанник Академии Ф.Ф.Черенкова дебютировал за «Спартак-2» в 2016 году и провел с тех пор более ста матчей за вторую команду.
Черно-белые занимают второе место в первенстве Олимп-ФНЛ и сыграют в 1/4 финала Кубка России.
? Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведёт вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды.— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) December 26, 2019
Желаем Саше ярко проявить себя в новой команде и вернуться в «Спартак», став еще сильнее!
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