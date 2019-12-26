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«Торпедо» арендовал форварда «Спартака-2» Руденко

17:01
Александр Руденко. Фото ФК «Спартак»
Александр Руденко. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведет вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды, информирует пресс-служба клуба.

20-летний воспитанник Академии Ф.Ф.Черенкова дебютировал за «Спартак-2» в 2016 году и провел с тех пор более ста матчей за вторую команду.

Черно-белые занимают второе место в первенстве Олимп-ФНЛ и сыграют в 1/4 финала Кубка России.

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