«Торпедо» арендовал форварда «Спартака-2» Руденко

Нападающий «Спартака-2» Александр Руденко проведет вторую часть текущего сезона в «Торпедо» на правах аренды, информирует пресс-служба клуба.

20-летний воспитанник Академии Ф.Ф.Черенкова дебютировал за «Спартак-2» в 2016 году и провел с тех пор более ста матчей за вторую команду.

Черно-белые занимают второе место в первенстве Олимп-ФНЛ и сыграют в 1/4 финала Кубка России.