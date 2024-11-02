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Сегодня, 18:00

«Торпедо» — «Алания»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» сыграет с «Аланией» в Первой лиге 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виктор Нафиков, игрок ФК «Алания».
Фото ФК «Алания»

«Торпедо» встретится с «Аланией» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Матч состоится на «Арене Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Алания» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Встречи ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров ФНЛ московская команда набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Владикавказа с 17-ю очками располагается на 14-й строчке Первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
02 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Алания

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Торпедо (Москва)
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«Уфа» победила «КАМАЗ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
11
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
16
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
17
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 2 : 0
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 1 : 0
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 2 : 1
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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