«Торпедо» встретится с «Аланией» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Матч состоится на «Арене Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Алания» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Встречи ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров ФНЛ московская команда набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Владикавказа с 17-ю очками располагается на 14-й строчке Первой лиги.

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