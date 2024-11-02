«Торпедо» — «Алания»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)
«Торпедо» встретится с «Аланией» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Матч состоится на «Арене Химки» в Химках и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Алания» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Встречи ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.
По итогам 16-ти туров ФНЛ московская команда набрала 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Владикавказа с 17-ю очками располагается на 14-й строчке Первой лиги.
ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|16
|7
|9
|0
|29-13
|30
|
2
|Балтика
|16
|8
|6
|2
|19-11
|30
|
3
|Арсенал
|17
|6
|10
|1
|15-10
|28
|
4
|Урал
|16
|7
|5
|4
|23-17
|26
|
5
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|24-16
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Енисей
|17
|7
|2
|8
|18-20
|23
|
8
|Чайка
|16
|5
|7
|4
|20-20
|22
|
9
|Нефтехимик
|16
|5
|7
|4
|12-13
|22
|
10
|Ротор
|17
|5
|7
|5
|12-13
|22
|
11
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
12
|Родина
|16
|4
|8
|4
|16-16
|20
|
13
|КАМАЗ
|17
|5
|4
|8
|14-13
|19
|
14
|Сокол
|17
|4
|7
|6
|9-18
|19
|
15
|Алания
|16
|4
|5
|7
|11-14
|17
|
16
|Уфа
|17
|4
|5
|8
|17-23
|17
|
17
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
|2.11
|14:00
|
Енисей – Ротор
|2 : 0
|2.11
|14:00
|
Сокол – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Уфа – КАМАЗ
|2 : 1
|2.11
|19:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|3.11
|14:00
|
Черноморец – Шинник
|- : -
|3.11
|17:00
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -
|3.11
|17:00
|
Чайка – Тюмень
|- : -
|3.11
|19:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|4.11
|14:00
|
Урал – Родина
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|6
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3