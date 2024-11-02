«Торпедо» разгромило «Аланию» в матче первой лиги

«Торпедо» с крупным счетом обыграло «Аланию» в матче 17-го тура первой лиги — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».

Голы забили Боян Роганович, Юрий Коледин и Максим Максимов. С 22-й минуте «Алания» играла в меньшинстве. Красную карточку получил Константин Плиев.

«Торпедо» с 33 очками занимает первое место в таблице первой лиги. «Алания» располагается на 16-й строчке с 17баллами.