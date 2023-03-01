Топ-менеджер ФНЛ Андрей Прядкин получил условный срок за обман руководства «Тамбова»

Руководитель департамента безопасности и работы с болельщиками ФНЛ Андрей Прядкин получил два года лишения свободы условно за обман экс-спортивного директора клуба «Тамбов» Павла Худякова, сообщает «Ъ-Черноземье».

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении Прядкина рассматривалось в Ленинском райсуде Тамбова. Приговор был вынесен 27 февраля.

Прядкин приговорен к двум годам лишения свободы условно. Он признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему. Осужденный — брат экс-главы РПЛ Сергея Прядкина.

По версии суда, в период работы в клубе «Тамбов» Прядкин путем обмана, обещая определенные привилегии, получил от Худякова 900 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.