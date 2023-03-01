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Топ-менеджер ФНЛ Андрей Прядкин получил условный срок за обман руководства «Тамбова»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Прядкин.

Руководитель департамента безопасности и работы с болельщиками ФНЛ Андрей Прядкин получил два года лишения свободы условно за обман экс-спортивного директора клуба «Тамбов» Павла Худякова, сообщает «Ъ-Черноземье».

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении Прядкина рассматривалось в Ленинском райсуде Тамбова. Приговор был вынесен 27 февраля.

Прядкин приговорен к двум годам лишения свободы условно. Он признал свою вину и возместил ущерб потерпевшему. Осужденный — брат экс-главы РПЛ Сергея Прядкина.

По версии суда, в период работы в клубе «Тамбов» Прядкин путем обмана, обещая определенные привилегии, получил от Худякова 900 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению.

Источник: «Ъ-Черноземье»
ФК Тамбов
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 12:00
Уфа – Велес
 - : -
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Енисей – Волгарь
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Родина – Шинник
 - : -
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 - : -
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