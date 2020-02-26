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«Томь» заняла последнее место на Кубке ФНЛ

13:00
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В матче Кубка Олимп ФНЛ «Родина» одолела «Томь» со счетом 3:2. Таким образом, команда из Томска заняла последнее место на турнире.

Россия. Кубок ФНЛ

Матч за 15-е место

«Родина» — «Томь» — 3:2 (0:2)

Голы: Долгов, 18 (0:1). Волков, 26 — в свои ворота (0:2). Волков, 58 (1:2). Волков, 69 (2:2). Джамилов, 90+1 (3:2).

Нереализованный пенальти: Казанков (Томь), 39 (вратарь)

Судья: Федоров (Петрозаводск).

26 февраля. Пафос. Стадион «Куклия».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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