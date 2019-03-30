"Томь" вырвала победу в "Тюмени"

В матче 29-го тура "Олимп-ФНЛ" "Томь" обыграла в гостях "Тюмень". Победный гол Исмаил Эдиев забил на 90-й минуте. Томичи уверенно занимают вторую строчку в турнирной таблице, а "Тюмень" находится в зоне вылета.
Олимп – ФНЛ
29-й тур
"Тюмень" – "Томь" (Томск) – 1:2 (1:0)
Голы: Глухов, 9 (1:0). Ставпец, 77 (1:1). Эдиев, 90 (1:2).
"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Васиев, Бем, Лихачев, Фомин, Леонтьев (Щербак, 71), Милосавлев, Глухов (Вотинов, 85), Чудин, Рябокобыленко.
"Томь" (Томск): Смирнов, Шумских, Пенчиков, Мануйлов, Эдиев, Шалаев, Макурин (Тлупов, 71), Ставпец, М.В.Андреев (Сасин, 61), Абдулавов (Лисинков, 90+4), Гасилин (Каккоев, 86).
Предупреждения: Фомин, 59. Сасин, 65.
Судья: Анопа (Благовещенск).
30 марта. Тюмень. Стадион "Геолог".
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