17:01 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Томь" выиграла у "Авангарда" и возглавила таблицу ФНЛ

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"Томь" обыграла "Авангард" в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. Томский клуб набрал 10 очков после четырех игр и как минимум на два с половиной часа возглавил турнирную таблицу.

Первенство России

Олимп - ФНЛ 

4-й тур 

"Томь" (Томск) - "Авангард" (Курск) - 2:0 (0:0)

Голы: Житнев, 61 (1:0). Казанков, 67 - с пенальти (2:0). 

"Томь": Вавилин, Мануйлов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Талалай (Каккоев, 59), Шалаев, Киреенко (Гасилин, 59), Казанков (Сасин, 82), Калинский, Житнев (Тлупов, 76).

"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Никитин, Кубышкин, Бреев, Машуков (Батютин, 65), Касаев (Григорьев, 53), Ковалев (Сухарев, 85), Федчук (Земсков, 74), Минаев (Чиркин, 78).

Предупреждения: Ковалев, 31. Кубышкин, 36. Мануйлов, 64. Бреев, 66. Шалаев, 72. 

Удаление: Кубышкин, 76. 

Судья: Чебан (Москва).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/

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