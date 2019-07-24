"Томь" выиграла у "Авангарда" и возглавила таблицу ФНЛ

"Томь" обыграла "Авангард" в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ - 2:0. Томский клуб набрал 10 очков после четырех игр и как минимум на два с половиной часа возглавил турнирную таблицу.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

4-й тур

"Томь" (Томск) - "Авангард" (Курск) - 2:0 (0:0)

Голы: Житнев, 61 (1:0). Казанков, 67 - с пенальти (2:0).

"Томь": Вавилин, Мануйлов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Талалай (Каккоев, 59), Шалаев, Киреенко (Гасилин, 59), Казанков (Сасин, 82), Калинский, Житнев (Тлупов, 76).

"Авангард": Чагров, Дашаев, Гоцук, Никитин, Кубышкин, Бреев, Машуков (Батютин, 65), Касаев (Григорьев, 53), Ковалев (Сухарев, 85), Федчук (Земсков, 74), Минаев (Чиркин, 78).

Предупреждения: Ковалев, 31. Кубышкин, 36. Мануйлов, 64. Бреев, 66. Шалаев, 72.

Удаление: Кубышкин, 76.

Судья: Чебан (Москва).