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Томь благодаря автоголу Макеева победила «Велес»

12:56
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«Томь» в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ обыграла «Велес» со счетом 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте в свои ворота забил Евгений Макеев. На 29-й минуте московская команда осталась вдесятером после удаления Александра Осипова.

После этого матча «Томь» с 29 очками занимает десятое место в турнирной таблице, «Велес» с 30 очками — на строчку выше.

Россия. ФНЛ. 22-й тур
13 нояб, 11:00. Труд (Томск)
Томь 2:2 Факел
Балтика 4:0 Томь
Томь 2:1 Волгарь
Томь 1:0 СКА-Хабаровск
Томь 1:1 Олимп-Долгопрудный
Томь
9` Макеев
1:0
1-й тайм 1:0
Матч завершен
Велес
Велес 1:0 Кубань
Велес 0:4 Факел
Велес 1:1 Арсенал Т
Балтика 1:0 Велес
Велес 3:5 Торпедо М
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Голы
Макеев, 9 (1:0)
Томь
Арапов Серасхов Савиных Зуйков Климов Кудряшов (Леонов, 77 ) Ставпец Гордюшенко Кубышкин Апшацев (Коробов, 34 ) Корж (Антипов, 77 )
Велес
Косаревский Коротков Стаменкович Макеев (Тарасов, 86) Майга Бацуев (Кабахидзе, 46) Кертанов (Вульфов, 64) Галоян Осипов Смит (Лопатин, 65) Ежков (Митришев, 65)
Предупреждения
Зуйков 42, Кудряшов 73, Антипов 90  -  Майга 59, Кабахидзе 87
Удаления
Осипов 29
Судьи
Юнус Кошко (Белореченск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Сергей Разин все материалы автора
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