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«Томь» уступила «Чертаново», защитник Зуев 40 минут отыграл в воротах

13:54
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«Томь» в матче 22-го тура «Олимп-ФНЛ» уступила «Чертаново» (1:2). На 50-й минуте встречи после удара Сергея Пиняева вратарь хозяев Денис Вавилин отбил мяч за пределами штрафной, и защитнику «Томи» Илье Зуеву пришлось встать в ворота, потому что у томичей не было запасного голкипера.

«Чертаново» после этой победы прервало свою серию из шести подряд поражений. На данный момент гости занимают 19-е место в таблице с 17 очками. «Томь» с 14 очками идет на 21-й строчке.

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Томь» (Томск) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Андреев, 20 (1:0). Завезен, 26 (1:1). Молтенинов, 78 — с пенальти (1:2).

«Томь» (Томск): Вавилин, Синяк, Денисов, Бугриев, Лапшов, Андреев (Киреенко, 67), Баляйкин, Талалай (Шалаев, 55), Эннин, Дмитриев (Зуев, 52), Визнович (Казанков, 19).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Ляхов, Гудков, Молодняков, Надольский (Пиняев, 46), Левин (Тюменцев, 67), Рудковский (Мелехов, 21. Соколов, 84), Першин, Герчиков, Молтенинов, Завезен.

Предупреждения: Левин, 17. Казанков, 57. Мелехов, 71. Герчиков, 79. Давыдов, 86. Соколов, 90. Бугриев, 90+1.

Удаление: Вавилин, 50 (фол последней надежды).

Судья: Кукуляк (Калуга).

15 ноября. Томск. Стадион «Труд». 430 зрителей.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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