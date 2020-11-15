«Томь» уступила «Чертаново», защитник Зуев 40 минут отыграл в воротах
«Томь» в матче 22-го тура «Олимп-ФНЛ» уступила «Чертаново» (1:2). На 50-й минуте встречи после удара Сергея Пиняева вратарь хозяев Денис Вавилин отбил мяч за пределами штрафной, и защитнику «Томи» Илье Зуеву пришлось встать в ворота, потому что у томичей не было запасного голкипера.
«Чертаново» после этой победы прервало свою серию из шести подряд поражений. На данный момент гости занимают 19-е место в таблице с 17 очками. «Томь» с 14 очками идет на 21-й строчке.
Олимп — ФНЛ
22-й тур
«Томь» (Томск) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Андреев, 20 (1:0). Завезен, 26 (1:1). Молтенинов, 78 — с пенальти (1:2).
«Томь» (Томск): Вавилин, Синяк, Денисов, Бугриев, Лапшов, Андреев (Киреенко, 67), Баляйкин, Талалай (Шалаев, 55), Эннин, Дмитриев (Зуев, 52), Визнович (Казанков, 19).
«Чертаново» (Москва): Абаев, Ляхов, Гудков, Молодняков, Надольский (Пиняев, 46), Левин (Тюменцев, 67), Рудковский (Мелехов, 21. Соколов, 84), Першин, Герчиков, Молтенинов, Завезен.
Предупреждения: Левин, 17. Казанков, 57. Мелехов, 71. Герчиков, 79. Давыдов, 86. Соколов, 90. Бугриев, 90+1.
Удаление: Вавилин, 50 (фол последней надежды).
Судья: Кукуляк (Калуга).
15 ноября. Томск. Стадион «Труд». 430 зрителей.
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