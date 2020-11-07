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«Томь» с минимальным счетом уступила на своем поле «Оренбургу»

12:57
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В матче 20-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Томь» принимала «Оренбург». Команда Александра Кержакова потерпела поражение с минимальным счетом — 0:1.

Олимп — ФНЛ

20-й тур

«Томь» (Томск) — «Оренбург» — 0:1 (0:0)

Гол: А.В.Козлов, 68.

«Томь» (Томск): Вавилин, Синяк (Мильдзихов, 78), Денисов, Лапшов, Зуев, Андреев (Киреенко, 69), Талалай (Шалаев, 76), Баляйкин, Осучукву, Дмитриев (Эннин, 46), Визнович (Каменщиков, 54).

«Оренбург»: Климович, Малых, Смирнов, Сиваков, Ткачук, Капленко, Палиенко (Шкофлек, 77), Эктов (Прудников, 85), Аюпов, Чуканов (Мамин, 90+1), Фамейе (А.В.Козлов, 65).

Предупреждения: Чуканов, 3. Сиваков, 21. Талалай, 54. Палиенко, 71. Шалаев, 88. Ткачук, 90+2.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

7 ноября. Томск. Стадион «Труд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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