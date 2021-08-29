«Томь» дома вничью сыграла с «Ротором»

«Томь» вничью сыграла с «Ротором» в матче 8-го тура ФНЛ — 1:1.

В еще одном матче первенства «Енисей» не смог победить «Вольгарь». Встреча закончилась со счетом 2:2.

ФНЛ

8-й тур

«Томь» (Томск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:1 (1:0)

Голы: Ставпец, 44 — с пенальти (1:0). Школик, 80 (1:1).

«Томь» (Томск): Арапов, Климов, Семейкин, Зуйков (Серасхов, 74), Абрамов, Мамин, Коробов (Савиных, 90+1), Радостев, Ставпец, Леонов (Гордюшенко, 81), Корж (Дмитриев, 90+1. Кудряшов, 81).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Слепов, Первушин (Николаев, 78), Маляров (Чуканов, 46), Серченков (Кипиани, 61), Ташаев (Абдуллаев, 78), Школик, Макаров, Кавтарадзе (Минаев, 67).

Предупреждения: Ташаев, 23. Ставпец, 55. Слепов, 56. Леонов, 76.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

29 августа. Томск. Стадион «Труд».

«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:2 (0:1)

Голы: Симонян, 43 — с пенальти (0:1). Скворцов, 68 (1:1). Масловский, 73 (2:1). Стефанович, 90+1 — с пенальти (2:2).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Лапшов, Масловский, Марков, Зотов (Т.Рукас, 90+1), Раздорских, Иванов (Самойлов, 81), Ланин, Скворцов (Канаплин, 87), Лаук (Сухомлинов, 46).

«Волгарь» (Астрахань): Локтионов, Печенкин (Горовых, 17), Малания, Ведерников, Козлов, Ращеня, Симонян, Демьянов, Погосов (Гилязетдинов, 80), Юсупов (Лесников, 59. Карпов, 60).

Предупреждения: Ращеня, 27. Иванов, 33. Скворцов, 41. Ведерников, 54. Локтионов, 58. Масловский, 78. Лапшов, 84. Сухомлинов, 90+1.

Судья: Перезва (Раменское).

29 августа. Красноярск. Стадион «Центральный».