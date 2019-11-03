«Томь» разгромила «Луч»

«Томь» выиграла у «Луча» (4:0) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Ислам Тлупов, Максим Казанков, Дмитрий Сасин и Дмитрий Плетнев. Томский клуб набрал 33 очка и занимает седьмое место. У «Луча» 20 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Луч» примет «Нефтехимик», а «Томь» на выезде сыграет с «Авангардом».

Олимп-ФНЛ

20-й тур

«Томь» (Томск) — «Луч» (Владивосток) — 4:0 (1:0)

Голы: Тлупов, 39 (1:0). Казанков, 55 (2:0). Сасин, 76 (3:0). Плетнев, 83 (4:0).

«Томь»: Вавилин, Каленкович, Мануйлов, Каккоев (Леонов, 87), Эдиев, Шумских (Лисинков, 19), Казанков (Шурыгин, 81), Сасин (Андреев, 80), Плетнев (Сакович, 90+1), Калинский, Тлупов.

«Луч»: М.Пономаренко, Ботака-Иобома, Степанец, Насадюк, Абазов, Катрич, Саламатов, Носов (Квеквескири, 58), Стеклов (С.Пономаренко, 79), Кутьин (Гордиенко, 46), Алиев.

Предупреждения: Степанец, 19. Сасин, 36. Эдиев, 38. Насадюк, 67.

Судья: Матюнин (Москва).

3 ноября. Томск. Стадион «Труд».