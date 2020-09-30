«Томь» рассталась с двумя форвардами

«Томь» объявила об уходе из команды двух нападающих, Павла Долгова и Апти Ахъядова.

Оба футболиста перешли в клуб в январе 2020 года. На счету 24-летнего Долгова 1 гол в 14 матчах за «Томь», 27-летний Ахъядов провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Ранее команду из Томска возглавил Александр Кержаков.