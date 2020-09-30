«Томь» рассталась с двумя форвардами
09:37
«Томь» объявила об уходе из команды двух нападающих, Павла Долгова и Апти Ахъядова.
Оба футболиста перешли в клуб в январе 2020 года. На счету 24-летнего Долгова 1 гол в 14 матчах за «Томь», 27-летний Ахъядов провел за команду 9 матчей и не отличился результативными действиями.
Ранее команду из Томска возглавил Александр Кержаков.
Нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов покинули «Томь»— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) September 30, 2020
Оба игрока пришли в «Томь» в январе 2020 года и дебютировали за нашу команду 9 марта против «Химок». Долгов провел 14 матчей и забил 1 гол в ворота «Иртыша», а Ахъядов — 9 матчей.
Желаем ребятам удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/7VEQA3aBp2