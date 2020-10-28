«Томь» проиграла дома «СКА-Хабаровску» и осталась предпоследней в ФНЛ
«Томь» уступила «СКА-Хабаровску» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 1:2. Томичи с 10 очками остались на предпоследнем месте в таблице.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
18-й тур
«Томь» (Томск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (0:1)
Голы: Безлихотнов, 21 (0:1). Пенчиков, 66 (1:1). Гаджимурадов, 72 (1:2).
«Томь»: Вавилин, Пенчиков, Синяк, Калачев, Лапшов, Леонов (Бугриев, 55), Киреенко (Сакович, 56), Талалай, Поярков, Андреев, Каменщиков (Дмитриев, 61).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Суслов (Матвийчук, 71), Грачев, Большаков, Безлихотнов, Гаджимурадов (Кенесов, 86), Горулев, Квеквескири (Труфанов, 60), Батютин (Оанча, 82), Никифоров, Барков (Базелюк, 75).
Предупреждения: Барков, 16. Андреев, 39. Квеквескири, 42. Безлихотнов, 53. Бугриев, 54. Пенчиков, 62. Дмитриев, 67. Лапшов, 90+1.
Удаление: Андреев, 45+1.
Судья: Сухой (Люберцы).
28 октября. Томск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/