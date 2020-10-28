«Томь» проиграла дома «СКА-Хабаровску» и осталась предпоследней в ФНЛ

«Томь» уступила «СКА-Хабаровску» в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ — 1:2. Томичи с 10 очками остались на предпоследнем месте в таблице.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Томь» (Томск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:2 (0:1)

Голы: Безлихотнов, 21 (0:1). Пенчиков, 66 (1:1). Гаджимурадов, 72 (1:2).

«Томь»: Вавилин, Пенчиков, Синяк, Калачев, Лапшов, Леонов (Бугриев, 55), Киреенко (Сакович, 56), Талалай, Поярков, Андреев, Каменщиков (Дмитриев, 61).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Суслов (Матвийчук, 71), Грачев, Большаков, Безлихотнов, Гаджимурадов (Кенесов, 86), Горулев, Квеквескири (Труфанов, 60), Батютин (Оанча, 82), Никифоров, Барков (Базелюк, 75).

Предупреждения: Барков, 16. Андреев, 39. Квеквескири, 42. Безлихотнов, 53. Бугриев, 54. Пенчиков, 62. Дмитриев, 67. Лапшов, 90+1.

Удаление: Андреев, 45+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

28 октября. Томск. Стадион «Труд».