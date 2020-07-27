«Томь» продлила аренду нападающего Визновича

Нападающий «Шинника» Илья Визнович продолжит выступать за «Томь» команду и в этом сезоне. Арендное соглашение продлено на сезон-2020/21, сообщает сайт томичей.

Форвард выступал за команду из Томска в весенней стадии, провел 2 матча и забил 1 гол. Также нападающий отметился двумя дублями за команду в Олимп Кубке ФНЛ на Кипре.