«Томь» продлила аренду нападающего Визновича
08:42
Нападающий «Шинника» Илья Визнович продолжит выступать за «Томь» команду и в этом сезоне. Арендное соглашение продлено на сезон-2020/21, сообщает сайт томичей.
Форвард выступал за команду из Томска в весенней стадии, провел 2 матча и забил 1 гол. Также нападающий отметился двумя дублями за команду в Олимп Кубке ФНЛ на Кипре.
Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/ilia-viznovich-prodolzhit-vystupat-za-tom-2020-07-08
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