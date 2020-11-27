«Томь» поздравила Кержакова с днем рождения
08:03
27 ноября празднует день рождения главный тренер «Томи» Александр Кержаков. Томский клуб поздравил его с 38-летием.
Кержаков возглавил «Томь» в конце сентября. Для него это первый опыт работы с профессиональным клубом на посту главного тренера.
В ходе футбольной карьеры Кержаков выступал за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». За сборную России форвард играл с 2004 по 2016 год.
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