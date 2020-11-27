«Томь» поздравила Кержакова с днем рождения

27 ноября празднует день рождения главный тренер «Томи» Александр Кержаков. Томский клуб поздравил его с 38-летием.

Главному тренеру ФК «Томь» Александру Кержакову сегодня исполняется 38 лет, с чем мы его искренне поздравляем! ?



Желаем ему здоровья, удачи и вдохновения на наших сибирских просторах, успехов на нелегком тренерском поприще! ? pic.twitter.com/dzmLmah1ej — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) November 27, 2020

Кержаков возглавил «Томь» в конце сентября. Для него это первый опыт работы с профессиональным клубом на посту главного тренера.

В ходе футбольной карьеры Кержаков выступал за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих». За сборную России форвард играл с 2004 по 2016 год.