«Томь» на своем поле уступила «Волгарю» (1:3) в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч томичи забили с пенальти — отличился полузащитник Павел Киреенко. У гостей дважды отличился хавбек Александр Болонин (оба гола — с пенальти) и нападающий Дмитрий Воробьев.

«Томь» потерпела восьмое поражение в сезоне-2020/21 и продолжает идти на 21-м месте турнирной таблицы ФНЛ с 2 очками. «Волгарь» благодаря победе поднялся на 17-ю строчку, на счету команды 10 очков.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Томь» (Томск) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:3 (0:1)

Голы: Болонин, 41 — с пенальти (0:1). Болонин, 78 — с пенальти (0:2). Киреенко, 86 — с пенальти (1:2). Воробьев, 88 (1:3).

«Томь» (Томск): Вавилин, Зуев, Синяк, Белов (Дмитриев, 79), Бугриев, Текучев (Буранов, 67), Киреенко, Поярков, Шалаев (Леонов, 90+2), Казанков, Долгов (Каменщиков, 55).

«Волгарь» (Астрахань): Антипин, Козлов, Журавлев, Ведерников (Лесников, 62), Локтионов, Замалиев, Бутенко (Лобкарев, 56), Мендель (Павлишин, 78), Полубояринов (Воробьев, 46), Болонин, Пугачев (Сагитов, 82).

Предупреждения: Казанков, 11. Текучев, 13. Бутенко, 13. Белов, 40. Козлов, 53. Зуев, 53. Каменщиков, 55. Лобкарев, 57. Мендель, 60.

Удаление: Казанков, 36.

Судья: Жабченко (Краснодар).

19 сентября. Томск. Стадион «Труд».