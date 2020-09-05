«Томь» потерпела седьмое поражение подряд, уступив «Алании»
«Томь» на своем поле проиграла «Алании» (0:1) в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил нападающий владикавказцев Артур Малоян.
Благодаря победе «Алания» поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы, в активе команды из Владикавказа 10 очков. «Томь» идет на предпоследнем, 21-м месте с 2 очками.
Олимп — ФНЛ
7-й тур
«Томь» (Томск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1 (0:1)
Гол: Малоян, 12.
«Томь» (Томск): Арапов, Синяк, Зуев, Белов, Бычков (Бугриев, 24), Казанков, Киреенко, Талалай (Поярков, 62), Шалаев (Текучев, 89), Каменщиков (Ахъядов, 54), Долгов (Дмитриев, 79).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Багаев, Д.Кобесов (Суанов, 35), Кочиев, Засеев, Магомедов, Дзахов (Хугаев, 53), Малоян (Д.Кобесов, 53), Гурциев (Хосонов, 77), Хадарцев (Хабалов, 26).
Предупреждения: Хугаев, 70. Хабалов, 72. Бугриев, 79.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
5 сентября. Томск. Стадион «Труд». 605 зрителей.