"Томь" полностью погасила долги по зарплатам

"Томь" получила от спонсора - "Газпром нефти" - 400 миллионов рублей и в полном объеме выплатила долги по зарплатам перед игроками. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы клуба.

Он также сообщил, что выплаты долгов не дождались девять игроков "Томи" - из-за проблем с финансированием ушли Ян Казаев, Илья Кухарчук, Илья Кузьмичев, Сергей Зуйков, Петр Тен, Семен Фомин, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский.

По данным томских судебных приставов, долги клуба по зарплатам, договорам и налогам за несколько месяцев составляли 175 миллионов рублей.

- Клуб получил от "Газпром нефти" денежный транш на 400 миллионов рублей. На сегодняшний день долги перед всеми игроками полностью погашены - и по зарплате, и по премиальным, - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы. - Долги перед сотрудниками также выплачиваются - счета клуба арестованы, расчет ведется через службу судебных приставов. На этой неделе все долги будут погашены.

Нужно понимать, что из девяти игроков, покинувших "Томь", часть ушла на повышение - Александр Клещенко, Дмитрий Тихий и Юрий Шафинский по приглашению перешли в клубы премьер-лиги. Ряд игроков просто пошли играть в основной состав клубов ФНЛ. Тренерский штаб был к этому готов, есть игроки которых можно выставить на замену. А вот как они будут играть, покажет сезон.