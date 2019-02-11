"Томь" погасила долги на сумму более 186 миллионов рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области на своем официальном сайте сообщило о прекращении более 500 исполнительных производств в отношении "Томи". Как говорится в заявлении, они прекращены фактическим исполнением, то есть "Томь" выплатила все долги.

– На исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании с ФК "Томь" более 186 миллионов рублей в пользу различных взыскателей, – говорится в сообщении. – В конце января на депозитный счет отдела поступили денежные средства, достаточные для погашения всей суммы долга.

В результате сотрудником Межрайонного отдела перечислено 7 млн. руб. в пользу взыскания задолженности по заработной плате, 135,5 млн. руб. направлены в государственный бюджет, 27 млн. руб. переведено юридическим лицам в счет погашения долгов клуба по договорным обязательствам. Кроме того, взыскан исполнительский сбор (денежное обязательство за неисполнение судебного решения в добровольный срок) в размере 16,5 млн. руб.

Одновременно с окончанием исполнительных производств судебным приставом-исполнителем сняты наложенные в ходе совершения исполнительных действий аресты на имущество должника-организации и ограничения по распоряжению этим имуществом.