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«Томь» подтвердила уход Александра Кержакова с поста главного тренера команды

10:02
Тренерский штаб &quot;Томи&quot;. Фото ФК "Томь".
Тренерский штаб &amp;quot;Томи&amp;quot;. Фото ФК &quot;Томь&quot;.
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По окончании сезона 2020-2021 годов чемпионата Олимп – ФНЛ завершился контракт у тренерского штаба «Томи» – главного тренера Александра Кержакова, старшего тренера Владимира Казакова, тренеров Виктора Себелева и Руслана Аджинджала, тренера по вратарям Александра Подшивалова.

«Мы благодарим футбольных наставников за их работу, особенно – за весеннюю игру «Томи», подарившей болельщикам памятные победы и красивые матчи. Спасибо!

Покидающим Томск Александру Кержакову, Владимиру Казакову, Руслану Аджинджалу мы желаем успехов на дальнейшем, нелегком и тернистом тренерском пути. Желаем успехов и уже несколько лет проработавшим с «Томью» Александру Подшивалову и нашему бомбардиру и тренеру Виктору Себелеву, сотрудничество с которыми, не исключено, будет продлено и дальше», – говорится в сообщении на сайте клуба.

«Томь» завершила сезон в зоне вылета из ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).

Дополнительная информация:

https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/trenerskomu-shtabu-tomi-spasibo-i-udachi-2021-05-18

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