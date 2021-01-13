«Томь» подписала вратаря «Торпедо» Конюхова

? Сегодня состав «Томи» пополнил 34-летний вратарь Евгений Конюхов. Последним клубом Евгения было московское «Торпедо», за которое он выступал в первой половине этого сезона (14 матчей, 12 пропущенных голов, 6 матчей «на ноль»). Контракт с новичком рассчитан на 2 года. pic.twitter.com/tELqMMR4au