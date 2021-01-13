«Томь» подписала вратаря «Торпедо» Конюхова
12:17
«Томь» объявила о подписании контракта с вратарем «Торпедо» Евгением Конюховым.
34-летний голкипер заключил соглашение на 2 года с клубом из Томска.
? Сегодня состав «Томи» пополнил 34-летний вратарь Евгений Конюхов. Последним клубом Евгения было московское «Торпедо», за которое он выступал в первой половине этого сезона (14 матчей, 12 пропущенных голов, 6 матчей «на ноль»). Контракт с новичком рассчитан на 2 года. pic.twitter.com/tELqMMR4au— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 13, 2021
В сезоне-2020/21 Конюхов провел 14 матчей за «Торпедо», пропустив 12 мячей. 6 встреч вратарь провел «на ноль».
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