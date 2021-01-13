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«Томь» подписала вратаря «Торпедо» Конюхова

12:17
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«Томь» объявила о подписании контракта с вратарем «Торпедо» Евгением Конюховым.

34-летний голкипер заключил соглашение на 2 года с клубом из Томска.

В сезоне-2020/21 Конюхов провел 14 матчей за «Торпедо», пропустив 12 мячей. 6 встреч вратарь провел «на ноль».

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