"Томь" подписала контракты с тремя футболистами

"Томь" в своем официальном Твиттере объявила о подписании контрактов с тремя футболистами: нападающими Исламнуром Абдулавовым и Алексеем Гасилиным, а также голкипером Иваном Сальниковым.

Во время проведения тренировочных сборов в Турции футбольный клуб "Томь" заключил контракты с тремя футболистами: нападающими Исламнуром Абдулавовым и Алексеем Гасилиным, голкипером Иваном Сальниковым. pic.twitter.com/JrP7tCYUxC – ФК "Томь" Томск (@fctomtomsk) 8 февраля 2019 г.

24-летний Абдулавов ранее выступал за "Анжи" и "Уфу", 22-летний Гасилин - за "Амкар", 19-летний Сальников является воспитанником томского клуба.

"Томь" занимает 2-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 46 очков после 24 туров.

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