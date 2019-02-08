20:01 | Футбол — Олимп - ФНЛ

"Томь" подписала контракты с тремя футболистами

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"Томь" в своем официальном Твиттере объявила о подписании контрактов с тремя футболистами: нападающими Исламнуром Абдулавовым и Алексеем Гасилиным, а также голкипером Иваном Сальниковым.

24-летний Абдулавов ранее выступал за "Анжи" и "Уфу", 22-летний Гасилин - за "Амкар", 19-летний Сальников является воспитанником томского клуба. 

"Томь" занимает 2-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 46 очков после 24 туров.

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