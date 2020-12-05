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«Томь» под руководством Кержакова уступила «Нефтехимику»

15:41
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«Томь» в матче 26-го тура ФНЛ уступила «Нефтехимику» со счетом 0:2.

В составе команды из нижнекамска отличился Мераби Уридия, еще один гол в свои ворота забил Иван Лапшов.

После этого матча подопечные Александра Кержакова с 17 очками занимают предпоследнее место в ФНЛ, «Нефтехимик» с 40 очками — на восьмой строчке.

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Томь» (Томск) — 2:0 (2:0)

Голы: Лапшов, 35 — в свои ворота (1:0). Уридия, 36 (2:0).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Агапов (Лелюкаев, 50), Ширяев, Первушин, Хубаев, Уридия, Петров, Давлатов (Кленкин, 32), Шадрин (Юшин, 56), Галиулин (Яковлев, 79. Алекперов, 89).

«Томь» (Томск): Арапов, Денисов, Синяк, Зуев (Калачев, 60), Лапшов, Андреев (Пенчиков, 46), Талалай, Казанков (Шалаев, 77), Осучукву, Эннин, Давыдов (Леонов, 46).

Предупреждения: Зуев, 44. Лапшов, 58. Петров, 90+3.

Судья: Фролов (Москва).

5 декабря. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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