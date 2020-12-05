«Томь» под руководством Кержакова уступила «Нефтехимику»
«Томь» в матче 26-го тура ФНЛ уступила «Нефтехимику» со счетом 0:2.
В составе команды из нижнекамска отличился Мераби Уридия, еще один гол в свои ворота забил Иван Лапшов.
После этого матча подопечные Александра Кержакова с 17 очками занимают предпоследнее место в ФНЛ, «Нефтехимик» с 40 очками — на восьмой строчке.
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Томь» (Томск) — 2:0 (2:0)
Голы: Лапшов, 35 — в свои ворота (1:0). Уридия, 36 (2:0).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Агапов (Лелюкаев, 50), Ширяев, Первушин, Хубаев, Уридия, Петров, Давлатов (Кленкин, 32), Шадрин (Юшин, 56), Галиулин (Яковлев, 79. Алекперов, 89).
«Томь» (Томск): Арапов, Денисов, Синяк, Зуев (Калачев, 60), Лапшов, Андреев (Пенчиков, 46), Талалай, Казанков (Шалаев, 77), Осучукву, Эннин, Давыдов (Леонов, 46).
Предупреждения: Зуев, 44. Лапшов, 58. Петров, 90+3.
Судья: Фролов (Москва).
5 декабря. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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