«Томь» обыграла «Нефтехимик», «Нижний Новгород» и «Чертаново» голов не забили
«Томь» одолела «Нефтехимик» в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ. Томичи в таблице вышли на пятое место, нжнекамский клуб идет девятым.
«Нижний Новгород» и «Чертаново» сыграли вничью — 0:0. Московская команда после 11 туров занимает четвертое место в таблице.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
11-й тур
«Томь» (Томск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:1)
Гол: Уридия, 19.
«Томь»: Вавилин, Мануйлов, Горбатюк, Пенчиков (Каккоев, 86), Эдиев, Калинский (Тлупов, 66), Киреенко (Сасин, 58), Казанков, Шалаев, Талалай, Житнев (Плетнев, 74).
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Уридия (Кайков, 77), Петров (Киреев, 84), Галиулин (Гилязетдинов, 61), Макаров (Антонов, 87), Ситдиков, Хубаев (Мичуренков, 90).
Предупреждения: Ширяев, 47. Казанков, 54. Гилязетдинов, 69. Макаров, 78.
Судья: Васильев (Ижевск).
31 августа. Томск. Стадион «Труд».
«Нижний Новгород» — «Чертаново» (Москва) — 0:0
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуев, Лебедев (Сергеев, 87), Хозин, Ставпец, Чудин, Голышев (Темников, 57), Палиенко, Сапета (Морозов, 65), Игнатович, Портнягин (Салугин, 63).
«Чертаново»: Абаев, Горшков, Солдатенков, Редькович, Рудковский (Великородный, 55), Ежов, Герчиков (Канищев, 80), Витюгов (Завезен, 88), Пруцев, Камышев (Кондаков, 65), Цыпченко (Прудников, 80).
Предупреждения: Игнатович, 6. Рудковский, 49. Кондаков, 67. Палиенко, 75.
Удаление: Хозин, 37.
Судья: Кошко (Белореченск).
31 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/